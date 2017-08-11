位置：美国加利福尼亚州拉古纳海滩(Laguna Beach)

标价：1995万美元

这处视野极佳的豪华大宅坐落于南加州拉古纳海滩一处悬崖之上。一眼望去，作为洛杉矶人夏季避暑胜地的卡特琳娜岛(Catalina Island)到尔湾(Irvine Cove)的美丽私人海滩尽收眼底。

房地产代理公司The Agency联合经纪人Gina Blancarte说："没有人能抗拒这里动人心魄的海景和日落。"

地理位置上，该物业位于翡翠湾社区(Emerald Bay)的裸露岩层地带Emerald Point，地处风景如画的Cameo Bay和翡翠湾之间。Blancarte说："这个封闭式高档社区分布着大约500处豪宅。居民享有安全可靠、充满活力的生活环境，以及专业网球场、游泳池、水疗区、公园、俱乐部会所和沙滩排球场等配套设施。"

宽敞的主卧套房拥有私人办公区、露台和更衣区。主浴室配备一个精心摆放的泡澡浴缸，可以最大限度地欣赏周遭美景。公共区域装有可伸缩的玻璃幕墙，从而营造出室内外相融合的视觉效果。

Blancarte说："室内的天花板和墙壁均涂以威尼斯灰泥，格外引人注目。"她补充道，"走进房间的那一刻，您的目光将被典雅别致的白色灰泥墙壁所吸引，仿佛置身于希腊的米克诺斯岛。与此同时，透过玻璃大窗，几乎从任何一个角落都能远眺波澜壮阔的海面。"

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房屋

这处豪华大宅占地1万3812平方呎，内设五间卧室和七间浴室，建筑面积为7078平方呎。

设施

全屋共有三个壁炉。另有一个户外篝火坑，业主可一年四季欣赏壮美的日落景色。

该物业附带一间两车位车库和一个独立的单间车库。

周边

在该地区，这样一处设施齐全、视野极佳的豪华住宅要价不菲。Blancarte说："此类物业动辄在2000多万以上。最近，翡翠湾171号(171 Emerald Bay)以3550万美元的价格打破该社区的最高纪录。"

经纪人： James Harris/Gina Blancarte/David Parnes, The Agency；Maura Short, Compass

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