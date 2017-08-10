如今，人们可以通过短租服务网站Airbnb租住唐纳德·特朗普的童年故居。

根据挂牌信息，客厅里还摆放着一个真人大小的立像。但总统可能对此不太高兴。

房地产开发商迈克尔·戴维斯(Michael Davis)于去年买下这栋位于牙买加庄园的都铎风格别墅，三个月后转手卖出净赚近100万美元。他在本周二接受《华盛顿邮报》的采访时表示，他很高兴得知现业主打算以每月4000美元的价格将其出租。

戴维斯称，他和合作伙伴立即租下该物业，并着手在短租服务网站Airbnb上挂牌和宣传，目前的租金为每晚725美元。他打趣道，"我们确定，屋里唯一一本书是总统大人的《交易的艺术》。"

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四岁以前，特朗普和家人一直生活在这栋红砖别墅。他曾反对在Airbnb上出租自己的物业。2015年10月，他接受CNBC采访时说："很多人喜欢Airbnb的理念，但我绝不会把自己的产业放在上面出租。有时候，即使你说这不行，但你并不知道人们在背后做了什么。"

不动产记录显示，戴维斯于去年12月以139万美元买下这栋别墅，后于今年3月转手卖出，成交价为214万美元。他在Airbnb上撰写的宣传文案主打怀旧风，"1946年，弗雷德和玛丽·特朗普迎来了他们的第二个孩子唐纳德·特朗普，并决定在牙买加庄园安家落户。"

“该物业由弗雷德亲自建造。他们离开后，这里没有太大的变化。厨房仍保持原样，华丽的陈设足以彰显特朗普一家的豪华生活。”

“这是一次难能可贵的机会，您可以在现任总统的儿时住宅过夜。”

这栋别墅具体位于韦勒姆广场85-15号(85-15 Wareham Place)，内设五间卧室、三间浴室和一间盥洗室，最多可容纳20人同住。戴维斯称，奢华的室内装潢尽显"总统气派"，包括古董家具和印花布椅子等。客厅还摆放着一个真人大小的硬纸板立像。

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根据Airbnb的挂牌信息，该物业从本周五即可入住，目前已有租客预订了月底的两晚。他说："我们觉得，应该有很多人想要体验‘总统之家’。这里绝对物有所值，而且具有历史意义，但无关政治立场。"

住宿服务还包含早餐，但不允许举办派对和携带宠物。

戴维斯称，通过Airbnb出租该物业是合法的，因为其中一位合作伙伴就住在这里。负责监管Airbnb纽约业务的州检察长办公室没有立即回复电话或邮件。

感谢Kate Sheehy的补充报道。

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