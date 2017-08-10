位置：美国马萨诸塞州波士顿

标价：999万5000美元

波士顿后湾以保存完好的维多利亚风格联排别墅著称。房地产代理公司Gibson Sotheby’s International Realty卖方经纪人贝丝•迪克森(Beth Dickerson)说："这里算是全市最令人艳羡的社区之一。"买家有机会将一处与众不同的联排住宅收入囊中。

实际上，该物业由两个单元合并而成，出自几位设计天才之手。迪克森说："两栋联排别墅始建于1860年，最初作为独户住宅。"

1990年，一位开发商有幸买下两栋别墅并将其改造成五套独立的共管公寓。建筑师Guy Grassi和室内设计师Bunny Williams将1单元和3单元合并成了这套空间充足的大户型公寓。经过改造的公寓足有45呎宽。

迪克森说："该物业最适合那些喜欢娱乐并欣赏旧世界与现代风格相融合的买家。"

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房屋

这套合二为一的联排公寓分为一、二和三层，内设三到六间卧室（取决于买家如何使用空余的房间），建筑面积为5410平方呎。除此之外，该物业还附带花园平台、屋顶露台和四车位车库。

设计

Bunny Williams是设计行业的翘楚，她赋予这处贝肯街豪宅几分旧世界的典雅韵味。迪克森说："室内装潢华美而别致，如此宽敞的空间在整个城市难得一见。

该物业采用了各种各样的优质材料，包括宽幅石膏线、奢华的实木拼花地板、精雕细刻的楼梯栏杆、挑高天花板和多个独特的高档壁炉架等。丰富的材料和对细节的关注使这处住宅充满魅力。"

设施

该物业最棒的一点在于室外空间，而非屋内。迪克森说："屋顶露台可以远眺查尔斯河的迷人风光，而且足以宴请100位宾客。"

一层包含私家石砌平台和景观花园。她说："对于热爱户外生活和园艺的买家而言，这套联排公寓可谓一个上佳选择。"

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周边

后湾地处查尔斯河沿岸，并毗邻金融区、哈佛广场和波士顿一些最好的私立学校。当地距离市中心、医院和纽伯里街仅一小段路程，而且周边分布着多条主干道。迪克森说："如果您想要体验波士顿舒适便捷的精致生活，后湾再合适不过了。"

经纪人：Beth Dickerson, Gibson Sotheby’s International Realty

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