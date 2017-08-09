位置：西班牙马略卡岛(Sol de Mallorca)

标价：895万欧元（折合1060万美元）

该物业坐落于马略卡岛西南海岸一个宁静的别墅区，距离巴利阿里群岛首府帕尔玛市约15分钟车程。

莱坊国际经纪人马克·哈维(Mark Harvey)说："该地区是集旅游和住宅于一体的综合海滨社区。"

这栋豪华别墅高踞悬崖之上，俯瞰湛蓝的地中海。哈维称，为了在岩壁上修建这样一栋豪华大宅，八年前施工方采用了当时最先进的工艺。该物业附带多个海景露台，周围被茂密的松树林所环绕。私家石砌台阶通向下方景色优美的僻静海湾。

他补充道，地中海风格的结构和样式散发永恒魅力，而且建造过程中选择了最好的技术和材料，大理石地砖、外墙石灰岩和露台石材均属上乘。所有的一切造就了这栋奢华舒适的海景大宅。

房屋

这栋四层别墅拥有七间卧室和十间浴室，建筑面积为1081平方米（超过1万1600平方呎）。下层分布着两套可独立出入的客房公寓。全部家具包含在售价中。

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设施

该物业配备充足的户外设施，包括厨房、游泳池、设有桑拿房的水疗区、附带瀑布的按摩池和两个淋浴间，使业主和宾客可以饱览马略卡岛沿岸的风光。

至于室内设施，哈维特别强调了完全隔音的家庭影院和私人健身房。下层还有一个别具一格的酒窖，融合了拱顶、马蹄拱和瓷砖等诸多设计元素。

电梯直达的宽敞主卧套房占据右翼，包括休息区、两间浴室、更衣室和俯瞰大海的私人露台；其他几间大卧室位于别墅的左翼。

周边

哈维称，该物业毗邻三座高尔夫球场，包括马略卡岛最古老的球场之一波尼恩特高尔夫场(Poniente Golf Course)。附近还分布着小型码头Puerto Portals和一片高档住宅区。相比之下，另一座码头阿德里亚诺港(Port Adriano)比较繁忙，而且可以停靠超级游艇。从当地出发，驱车15分钟即可抵达帕尔玛市区和机场。

经纪人：Mark Harvey, Knight Frank

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