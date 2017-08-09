根据房地产网站Redfin的挂牌信息，由男演员达斯汀·霍夫曼(Dustin Hoffman)和房地产开发商、共和党竞选经理小保罗·马纳福特(Paul Manafort)的女婿Jeffrey Yohai共同投资的一块宅基地降价150万美元出售。目前，该物业卷入了一起法律纠纷。

霍夫曼和儿子雅各布·霍夫曼以及Yohai原本打算在这块土地上建造一栋玻璃外墙的现代豪宅，但情势所迫，现在不得不以745万美元将其抛售。这一金额甚至比2015年Yohai买入该物业时的价格还要低5万美元。

诉讼双方分别是霍夫曼父子和Yohai，后者的另一个身份是特朗普前竞选经理马纳福特的女婿。

根据递交给美国破产法庭的文件，霍夫曼和儿子通过一家名为DJ Blue Jay Way的有限责任公司向该项目注资300万美元，但随着Yohai的公司申请破产，项目也陷入停滞状态，只有建设许可和规划方案准备就绪。《洛杉矶时报》率先披露了这则希望渺茫的出售信息。

今年3月，Yohai着手解决债务问题，并聘请道格拉斯·艾丽曼地产公司的著名经纪人乔希•奥尔特曼(Josh Altman)代理该物业。奥尔特曼在Bravo电视台真人秀节目《百万豪宅》中有精彩表现。挂牌信息显示，他们先是叫价999万5000美元，后于今年5月降价100万美元。由于无人问津，本周一他们将售价再度下调150万美元。

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奥尔特曼和Yohai的代理律师没有立即回应置评请求。

根据县不动产纪录，该物业位于素有"鸟街"之称的洛杉矶黄金地段Blue Jay Way，目前包含一栋建于1969年的简朴住宅，室内面积为3056平方呎。挂牌信息显示，买家将同时获得该物业的规划方案和建设许可。效果图展示了一栋依山而建、视野开阔的三层豪华大宅，可以将太平洋、卡特琳娜岛、市中区和洛杉矶盆地的风光尽收眼底。

根据法庭档案记载，尽管霍夫曼父子很高兴看到Yohai试图通过出售这块宅基地来偿还他的债务，但他们担心此举可能以失败告终，因为当地有大批同类物业正在出售。

霍夫曼的律师在一封将《破产法》适用规则从第11章转化为第7章的申请文书中写道，"周边地区在售的投资型高档住宅供过于求。据霍夫曼先生所知，截至目前该物业没有收到任何出价。"

如果这块宅基地未能出售，霍夫曼父子支持将其拍卖。

霍夫曼的律师没有立即回应置评请求。

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