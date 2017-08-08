位置：美国得克萨斯州莱克韦(Lakeway)

标价：107万5000美元

该物业坐落于科罗拉多河-特拉维斯湖畔一处草木茂盛的断崖之上，玻璃大窗和多个阳台能充分利用一览无余的开阔视野。

这栋堪称建筑奇迹的白色现代住宅分为上下两个楼层，不仅可以进一步突显位置优势，而且全年享有壮美的日落景色。

现业主John Dietrich说："我最喜欢的地方在于绝佳的视野和整体设计，这真是一栋精美绝伦的建筑。屋内没有安装窗帘，上层的主生活区拥有独特的布局。"

他补充道，屋顶和主浴室均采用泪珠状的窗口设计。

尽管当地人将这栋建筑称作"蘑菇屋"，但设计师约翰•科弗特•沃森(John Covert Watson)表示，他的灵感来自一颗沙钱海胆（从俯视图中便能得到答案）。

他指出，"该物业将吸引那些懂得结构和建筑的重要性的特定买家。"

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房屋

这栋现代住宅占地1万2393平方呎，包含一处私家后院。全屋内设三间卧室、两间浴室和一间盥洗室，建筑面积为2240平方呎。

设施

屋内装有中央供暖和制冷系统，并能270度欣赏迷人水景。现代厨房配备常规的不锈钢电器，包括洗碗机、微波炉、冰箱、双层烤箱和电热炉灶等。

设计

房地产代理公司Austin Real Estate Broker经纪人Tommy Cokins说："在纽约古根海姆博物馆建造期间，沃森曾给建筑大师弗兰克·劳埃德·赖特当学徒。这栋滨水住宅由他倾力打造，耗时三年于1979年建成。"Cokins称，该物业最初作为原业主的艺术工作室，充分体现了这位在奥斯汀居住的设计师对生态建筑的浓厚兴趣。

周边

Dietrich指出，这栋住宅毗邻奥斯汀-伯格斯特国际机场和Rough Hollow Road游艇俱乐部。其他周边景点包括莱克韦温泉度假酒店、码头、徒步小径、网球场、四座高尔夫球场和建有游泳中心的城市公园。



经纪人：Tommy Cokins, Austin Real Estate Broker

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