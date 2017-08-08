这座富丽堂皇的庄园是1960年代情景喜剧《豪门新人类》(The Beverly Hillbillies)的拍摄地，本周一以3亿5000万美元挂牌上市，一举成为全美最贵的在售物业。
粉丝们可能会认出，奢华主屋正是白手起家的主人公杰德·克莱皮特(Jed Clampett)的新古典主义大宅。实际上，这里是亿万富翁、媒体大亨杰里·帕伦奇奥的长期居所。他于今年5月逝世，享年86岁。帕伦奇奥在这处历史悠久的豪华宅邸生活了30年。不动产记录显示，在此期间，他先后买下相邻的几块土地，最终将庄园的面积扩大至10.3英亩，几乎翻了一倍。
根据不动产记录，主屋只被转手两次。这处法国城堡风格的新古典主义大宅始建于1933年，由建筑师Sumner Spaulding操刀设计。1940年代，酒店业主Arnold Kirkeby成为它的第二位主人。1960年代，他们一家将其出租给《豪门新人类》剧组，后于1986年以1350万美元卖给帕伦奇奥。
如今，即使考虑到通货膨胀，克莱皮特发现的2500万美元的石油财富也付不起该物业的首付款。这处豪华宅邸凭借3亿5000万美元的天价一举成为全美最贵的在售物业，超出"前纪录保持者"——贝莱尔社区一处新建超级豪宅整整1亿美元。
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据代理该物业的多位洛杉矶顶级经纪人，帕伦奇奥将这处2万5000平方呎的豪华宅邸命名为"Chartwell庄园"，并聘请设计大师Henri Samuel重新规划室内空间。他的客户不乏范德堡家族成员、罗斯柴尔德家族成员和时装设计师瓦伦蒂诺等各界名流。
帕伦奇奥的著名事迹包括成功策划1971年拳王阿里与乔·弗雷泽的世纪之战，以及低价买进濒临倒闭的西班牙语频道Univision并于15年后以135亿美元的高价将其卖出。去世前，他的身价约为27亿美元。
卖方经纪人称，帕伦奇奥的石灰岩主屋拥有世界级酒窖、宴会大厅、正式客厅和镶有护墙板的餐厅等。
根据不动产记录，过去30年，他致力于扩大庄园的面积并先后买下至少四块土地，总价数千万美元。最近的一笔交易是在2009年，他以920万美元买下尼姆路(Nimes Road)的一处1.3英亩地块。
目前，这座庄园包括长长的私家车道、由建筑师华莱士·纳夫(Wallace Neff)设计的客用别墅、网球场、75呎长的游泳池和池畔小屋、可容纳40辆车的带顶停车场和大面积的精修花园，后者曾在加州干旱时期因用水问题引来密切关注。
该物业的营销团队由当地的金牌经纪人组成，包括供职于Hilton & Hyland的Jeff Hyland、Drew Fenton和Gary Gold；来自Coldwell Banker Global Luxury的Joyce Rey、Jade Mills和Alexandra Allen；以及Berkshire Hathaway Home Services的Drew Gitlin和Susan Gitlin。本周一，经纪人通过一位女发言人公布了这则售卖信息，但该物业尚未在房产资讯公众平台上挂牌。
去年，帕伦奇奥以1500万美元买下他的老友兼客户南希和罗纳德•里根在附近的故居。
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