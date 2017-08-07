位置：美国加利福尼亚州圣海伦娜(St. Helena)

标价：3315万美元

对于那些想在饱览纳帕谷风光的同时品尝当地优质红酒的买家，这座占地超过40英亩的葡萄酒庄园或许是不二之选。

穿过气派的大门，沿着长长的私家车道驶入，映入眼帘的是宽阔的停车场和一栋清幽宁静的定制住宅。主屋采用高档材料建造而成，拥有挑高天花板和落地双扇玻璃门。但最独特的莫过于一座从2003年开始出产优质葡萄酒的七英亩种植园。

房地产代理公司Golden Gate Sotheby’s International Realty经纪人Olivia Hsu Decker说："这是一次难能可贵的机会。买家不仅可以购得房产和葡萄园，而且将获得一份自1998年建立起来的成熟红酒产业。"她补充道，"葡萄酒库存、酿酒设备、营销网络和红酒俱乐部会员名单均一同出售。这意味着，买家将随即拥有豪华宅邸、葡萄园和可随时投产的酿酒厂等。"

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房屋

这座庄园占地42英亩。其中，主屋内设七间卧室和六间浴室，建筑面积为1万2000平方呎。该物业还附带一块远离主屋和葡萄园的2.25英亩的山顶空地，可以将整个纳帕谷的迷人风光尽收眼底。

设施

庄园内建有饱览山谷美景的80呎游泳池、葡萄园和蓄水池/人工湖。毗邻的池畔小屋拥有室内和室外壁炉、池畔酒吧和配备披萨炉的厨房。

品酒室与一间村酒量达为1万瓶的大酒窖连通。其他配套设施包括两个锦鲤池和直升机停机坪等。

名人效应

Decker说："从该物业可远眺历史悠久的春山酒庄(Spring Mountain Winery)，1980年代的热门剧集《鹰冠庄园》(Falcon Crest)正是在这里拍摄。此外，这座葡萄园的酿酒师是Angelina Mondavi。作为蒙大维家族的第四代传人，她已经成为一名杰出的酿酒师。"

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周边

这座庄园紧邻众多知名酒庄和葡萄园，包括凡特思卡酒庄(Fantesca Winery)和春山酒庄等。

Decker说："这座悠然静谧的庄园宛若一处世外桃源。虽然感觉距市中心有千里之遥，但实际上驱车五分钟即可抵达充满活力、古朴典雅的市区。在纳帕谷的核心地带——圣海伦娜大街(St. Helena Main Street)和29号公路周边，分布着许多精致的商店、餐厅、酒庄和满足各种需求的便利设施。这真是非常少见的景象。"

经纪人：Olivia Hsu Decker, Golden Gate Sotheby’s International Realty

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