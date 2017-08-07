上周，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯因公司股价飙升而登上世界首富的宝座，但只维持了数小时。据报道，他于近日豪掷千万美元在比弗利山庄购买了一处豪宅。现年53岁的贝佐斯重回世界富豪榜第二位，仅次于微软创始人比尔·盖茨。根据不动产记录，他于两周前通过私下交易以1290万美元买下邻居的豪宅。《洛杉矶时报》率先披露了这笔交易。

作为在线零售巨头的创始人，贝佐斯的身价约为850亿美元。不动产记录显示，他通过总部设在西雅图的实体公司Redwood Trust买下这处位于North Alpine Drive的豪宅，而早在10年前，他正是以这家公司的名义买下相邻的地块，成交价为2445万美元。

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新购入的物业占地半英亩，意味着贝佐斯在比弗利山庄的私人宅邸将扩大至2.5英亩。有趣的是，两块宅基地形成一个U形，令人不禁好奇这位科技大亨是否会再度出手买下中间的地块。

目前，有关该物业的图片和信息非常有限，因为其没有在上市房产资讯公众平台上挂牌出售。根据洛杉矶县上月录入的数据，这处现代风格的单层住宅始建于1956年，内设四间卧室和六间浴室，建筑面积约为4500平方呎。

谷歌地图显示，后院建有一座大游泳池，毗邻贝佐斯的现居所。他于2007年买下这处装有太阳能屋顶的西班牙风格豪宅，内有小型直泳区、网球场和精修花园等。

亚马逊发言人没有立即回应置评请求。

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