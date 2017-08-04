位置：美国夏威夷州茂宜岛(Maui)

标价：469万5000美元

茂宜岛蒙太奇卡帕鲁亚湾度假村(Montage Kapalua Bay)建成于2014年，这套三卧公寓是度假村一项大型改造工程的一部分。据报道，整个工程造价1500万美元。

度假村所在的这片绿意盎然的土地曾经是一座种植园。

该项目运营方Montage International住宅部高级副总裁Tina Necrason说：“这个地区拥有悠久的历史。”

据她介绍，度假村的一切以家庭生活为出发点。酒店举办的各种文化活动使住户和宾客完全融入到这个海岛社区当中。无论是与度假村的文化使者一起制作花环并参观岛上的历史博物馆，还是学跳草裙舞和弹奏尤克里里，总之您有许多机会体验海岛文化。

当谈到度假村的氛围时，Necrason称，这里充满轻松悠闲、奢华大气的感觉。

这套公寓位于六层，内部采用开放式平面布局，从而最大限度地呈现棕榈树点缀的海滨风光。Necrason说：“室内外空间自然衔接并融为一体。”从628平方呎的私人阳台，您可以将卡帕鲁亚的海岸线、摩洛凯岛和茂宜岛壮美的日落尽收眼底。

该物业拥有一应俱全的设施，并搭配Bassman and Blaine Interiors提供的陈设和摆件。休闲风格的柳条家具为私人阳台增添一丝海滨风情，硅化木边几等质地优良的木质家具令业主联想起近在咫尺的自然景观。

除此之外，业主还可以在户外烧烤区一展厨艺，然后到屋内的超大厨房中岛享用美食。

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房屋

这套公寓包含三间卧室、三间浴室和一间盥洗室，室内面积为3417平方呎。

设施

度假村为住户提供各式各样的奢华服务和享受，包括专职家政员工、最先进的健身房、游泳池、配备蒸汽浴室和夏威夷式理疗设施的水疗区、选用当地食材的亚洲风味高档餐厅、专为儿童设计的夏威夷主题活动和两座高尔夫球场等。

亮点

该开发项目包含两座专业水准的高尔夫球场，并承办一系列锦标赛。其中，种植园高尔夫球场(Plantation Course)被众多高尔夫期刊评为全球最佳球场之一，而海湾高尔夫球场(Bay Course)自1975年开业以来已承办超过20场PGA和LPGC巡回赛。

经纪人：Mark Myhedyn, PowerPlay Destination Properties Inc

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