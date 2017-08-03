位置：美国加利福尼亚州伍德赛德(Woodside)

标价：1239万5000美元

硅谷精英想必深有体会，上下班时间简直是一场恶梦。但如果住在离沙山路（众多大型风投公司的所在地）仅六分钟路程并且距门洛帕克的科技园区只有十几英里的地方，那将是多么幸福的一件事。因此，在他们眼中，该物业如同天堂一般。

房地产代理公司Alain Pinel Realtors卖方经纪人Judy Citron说：“开车回家的途中，您会感觉自己身处穆尔森林或法国南部。”

这座庄园拥有7.7英亩精心打理的私家庭院，包含游泳池、池畔小屋、几处冥想空地、健身房、客用别墅和多个花园，以及一座刚刚投产的黑皮诺葡萄园。葡萄园栽种了400多株树苗，今年是第一次收获。

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主屋始建于1958年，堪称一处世纪中叶的现代建筑杰作。最新的翻修改造不仅烘托它的原有魅力，而且增添了科技界精英所需的全部现代设施。

Citron称，“人性化”或许是对该物业完善的功能和规划的最好描述。她说：“所有的一切流畅而自然。庭院和房屋均经过精心设计，而且布局合理。总之，这座庄园令人叹为观止。”除了重现昔日荣光以外，基础设施也得到升级改造。新建的大型排水系统经受住了去年冬天的暴雨考验，这恰好证明了这处住宅完善可靠，安全稳固。

当谈到无与伦比的开阔视野时，Citron说：“从斯坦福大学的胡佛塔，到连绵起伏的群山，整个湾区的风光尽收眼底。由于该物业处于局部气候条件下，您可以清楚地看到浓雾向海岸弥漫开来，好似一团团棉花糖。即使在雨天，您仍能远眺数英里之外的景象。这座庄园建在一处小山凹，所以天气变化带来的影响被减弱了。”

不仅如此，该物业还毗邻镇中心。Citron说：“这在湾区几乎闻所未闻，令人瞠目结舌。”

房屋

主屋内设四间卧室、三间浴室、一间盥洗室和两间设施齐全的厨房。客用别墅包含一间卧室和一间浴室，以及客厅和餐厅。池畔小屋拥有全套厨房、壁炉、两间更衣室和一间浴室。总建筑面积为7272平方呎。

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设施

主屋包含两间全套厨房和一间品酒室。另有一间独立的健身馆并设有普拉提练习区。超过七英亩的私家庭院分布着圆形游泳池、露台、Swiss Grill户外厨房、篝火坑、网球场、装有照明设施的砖铺小路、室外音响系统、玫瑰园、花圃、停车场和拥有400多株树苗的黑皮诺葡萄园等。

周边

伍德赛德是旧金山湾区一个宁静富裕的小镇，以精美的住宅和一流的学校著称。这座庄园距离众多风投公司的所在地——沙山路仅六分钟车程，并且可以方便抵达谷歌、脸书和苹果的总部。

经纪人：Judy Citron, Alain Pinel Realtors

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