根据莱坊国际本周三发布的报告，2017年第二季度，马德里、柏林、巴黎和都柏林等欧洲城市的豪宅价格显著增长，而中国一线城市的房价涨幅趋缓。

莱坊国际的全球城市豪宅价格指数(Prime Global Cities Index)跟踪全球41个城市的豪宅市场（每个城市总体市场的前5%）。截至6月底，该指数同比上涨4.4%。

今年第二季度，广州以35.6%的同比涨幅继续称冠全球，但增长势头有所放缓。第一季度，该市的豪宅价格较去年同期飙升36.2%。这个"珠三角城市"毗邻香港，并以发达的制造业著称。

以季度衡量，第二季度广州的豪宅价格环比上涨6.2%，而第一季度的环比涨幅为12.1%。

莱坊国际全球住宅研究部合伙人凯特•埃弗里特-艾伦(Kate Everett-Allen)说："实际上，与上个季度相比，该指数跟踪的三个中国城市的年增长率均出现下滑。"

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另一方面，欧洲主要城市的豪宅市场开始强势反弹。莱坊国际指出，即将到来的"英国脱欧"引发的恐慌在一定程度上加速人们认清相对平价的欧洲豪宅市场。

该报告的其他要点包括：

28个城市的豪宅价格较去年同期持平或有所上涨。

多伦多凭借20.7%的年增长率位居第二

第二季度，北京的豪宅价格较去年同期上涨15%，而第一季度的同比涨幅为22.9%，降幅堪称所有城市之最

伦敦豪宅价格同比下跌6.3%，但季度跌幅创2016年初以来的最小值

第二季度，旧金山的豪宅价格较去年同期上涨3.8%，在全部四个美国城市中排名第一。洛杉矶、迈阿密和纽约的豪宅价格分别同比上涨3.7%、2.1%和1.5%。

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