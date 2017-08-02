置：澳大利亚昆士兰州(Queensland)

标价：1900万澳元（折合1500万美元）

这处豪华大宅名为"Mandalay House"，坐落于澳大利亚圣灵群岛海岸(Whitsunday Coast)，享有超大的无边际游泳池和珊瑚湾(Coral Bay)的迷人风光，非常适合水上运动爱好者。该物业建在一座被大堡礁环绕的小半岛上，为业主提供郁郁葱葱的私密环境和奢华便利的配套设施。

昆士兰州苏富比国际地产(Queensland Sotheby’s International Realty)高级销售顾问Carol Carter说："您的身旁似乎总有美景和泳池相伴。站在露天平台上，您会感觉游泳池延伸进珊瑚海，与其融为一体。"

Carter补充道，几乎从任何一个角度都能欣赏波澜壮阔的海面和附近的圣灵群岛。她最近看到一群鲸鱼出现在房屋前方的水域。

根据挂牌信息，该物业拥有正式客厅和餐厅；厨房包含早餐角、餐具室和步入式冷藏室。全屋共有六间卧室套房和一间1550平方呎的主卧套房，后者内设休息室和600平方呎的更衣室。另有一间附带秘书桌的独立办公室。

Carter说："这处豪华大宅专为室内外娱乐而设计。"屋外的海景凉亭配备大理石吧台和燃木披萨炉，可以容纳14人同时用餐。

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房屋

该物业占地刚超过一英亩，内设七间卧室和九间浴室，建筑面积约为2万8000平方呎。

设施

如果业主拥有直升机，"Mandalay House"附带的停机坪可以保证顺利起降。从该物业飞往汉密尔顿岛机场只需大约10分钟。此外，这处豪宅还为其他交通工具准备了充足的停放空间，包括一间五车位车库，以及设有两个摩托艇泊位和一个船只泊位的私人码头。

附近的水域和海滩不对外开放。Carter称，这个码头格外引人注目，因为澳大利亚已经限制建造附带私人码头的住宅物业。

屋内设有家庭影院、台球室、健身中心、酒窖和品酒区等娱乐空间，并装有自动温控系统和安保系统。该物业还附带一栋独立的管理员小屋。

设计

这处豪华大宅出自建筑事务所Total Project Group建筑师Andrew Simpson之手，他擅长设计地中海风格的住宅和度假村。Carter称，该物业耗时三年半于2006年建成，并采用来自意大利和美国的古董摆件进行装饰。

她说："精美的室内装潢富有层次感，令人联想起巴洛克时期的建筑。"Carter补充道，挑高天花板搭配精心打造的木质横梁，窗户和房门镶有华丽的红木边框，营造出奢华典雅且个性十足的生活环境。

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周边

该物业被一座国家公园所环绕，连同周边的水域形成一道与世隔绝的天然屏障。如果业主和宾客想要外出，乘船片刻即可抵达高尔夫球场、高档餐厅、购物中心和豪华度假村。

大堡礁水域以各种休闲娱乐活动著称，包括浮潜、钓鱼和划船等。

经纪人：Carol Carter, Queensland Sotheby’s International Realty

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