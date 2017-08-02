“交易的艺术"归根结底是削价出售，至少它适用于美国总统特朗普在圣马丁岛的豪华庄园。

根据圣马丁岛苏富比国际地产的挂牌信息，这座占地近五英亩的封闭式庄园被称作"Le Château des Palmiers"，坐落于加勒比圣马丁岛的西北角，由一家有限责任公司所有，目前售价已下调1100万美元至1690美元，降幅接近40%。

该物业于大约三个月前首次挂牌上市，2800万美元的惊人价格使其成为这片法属热带地区的最贵在售住宅。本次削价表明，总统的关系和影响力不足以带来升值空间。现在的价格更接近圣马丁岛其他同类豪宅的市价，而且仍是第二贵的在售物业。Terres Basses社区的另一座海滨庄园凭借1750万美元的售价摘得头名，同样由苏富比代理。

特朗普于2013年购买"Le Château des Palmiers"，但未披露具体的买入价格。根据有关报道，当时这座庄园要价1970万美元。

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他通过一家有限责任公司持有该物业，并在美国境内外成立了数十家实体公司来管理其名下的巨额资产。就任美国总统以来，特朗普已经将他的资产移交给一家由小唐纳德·特朗普和特朗普集团(Trump Organization)元老艾伦•魏塞尔贝格(Allen Weisselberg)管理的可撤销信托机构，从而避免潜在的利益冲突。

根据今年6月在美国联邦政府道德办公室备案的最新财务报告，信托机构声称"Le Château des Palmiers"价值2500万美元到5000万美元。

目前尚不清楚该公司急于出售这座庄园的原因。特朗普集团的发言人没有立即回应置评请求。

备案信息显示，这座地中海风格的加勒比庄园主要作为租赁物业，每年可带来10万美元到100万美元的收益。据苏富比圣马丁岛分公司，这处热带度假胜地包含两栋别墅，其中较小的别墅在淡季时的租金为每晚6000美元，而冬季可能高达2万多美金一晚。

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该物业地处圣马丁岛Plum Bay海湾，由两栋别墅和多栋附属建筑组成，共有11间卧室。较大的别墅包含一间附带按摩浴缸的双层主卧和两个私人阳台。较小的别墅内设多间不同主题的卧室，包括拥有特大号床的"丛林房"。

据苏富比卖方经纪人Lesley Reed，这座度假庄园四周采用八呎高的围墙进行封闭，附带一栋池畔小屋、一栋两卧管理员小屋和许多红瓦屋顶的凉亭。Reed尚未回应置评请求。

除此之外，该物业还提供全职员工、私人厨师、单洞高尔夫球场、私家海滩和足以容纳20人的大房间，租户将享受到梦寐以求的终极度假体验。

《华盛顿邮报》率先披露这则降价消息。

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