现年51岁的Helmut Fallmann是一位来自奥地利的科技企业家。今年春天,他专程飞往纽约参加慈善拍卖会Ornellaia’s Vendemmia d’Artista。Fallmann在第二轮竞价中脱颖而出,当锤子落下的那一刻,意味着他的酒窖将新增八瓶限量版的托斯卡纳葡萄酒,但银行账户将支出2万2000美元。

这项盛会已连续举办九届,每年都会推出艺术家参与设计的特别版瓶装酒。本届拍卖会由苏富比拍卖行主办,地点选在著名的纽约古根海姆博物馆(Solomon R. Guggenheim Museum),活动包含招待会和正式晚宴等。

Fallmann喜欢饮酒。除了购买平日里所需的酒水以外,他还通过拍卖会搜集一些特殊甚至是最顶级的葡萄酒。

他本人偏爱意大利和波尔多左岸出产的大瓶装葡萄酒(用行业术语来说,分为大酒瓶、特大酒瓶和皇室瓶)。据Fallmann估计,他的酒窖中贮藏了2000多瓶佳酿。他从大约五年前开始竞拍红酒并表示,"这是一个收藏葡萄酒的好方法。"

在独自研究的同时,Fallmann还通过苏富比拍卖行和在线拍卖公司Munich Wine Company等机构寻找他感兴趣的葡萄酒,并依靠他在业内的人脉做出正确的购买决策。

苏富比拍卖行葡萄酒业务全球总裁钱礼智(Jamie Ritchie)说:"如果您只是单纯地喜欢喝红酒,那么关注本地市场就够了,但如果您钟情于某款特殊的葡萄酒,参加拍卖或许是更好的选择。"

钱指出,在葡萄酒收藏者看来,波尔多和勃艮第仍是两个最重要的产区,但美国纳帕谷、法国罗讷河谷和意大利皮埃蒙特出产的葡萄酒正日益受到欢迎。

葡萄酒咨询公司Wine Odyssey负责人John Foy称,参与竞拍的葡萄酒收藏者主要看中拍品的知名度和投资潜力。如果他们购买的是日常饮用的红酒,通常会选择出生年等特殊年份的红酒,或者与晚宴主题有关的年份和地区出产的葡萄酒。他专为私人收藏家竞拍红酒。

Foy说:"据我所知,红酒收藏者的酒量都很好(基本要求)或者非常好,远超过一般的饮酒者。"

现场拍卖会充满悬念

苏富比、佳士得和邦瀚斯是全球最负盛名的三大拍卖行,累计行业经验达749年。每家拍卖行都有专人负责在美国和世界各地拍卖私人收藏的珍贵葡萄酒和白酒,如苏格兰威士忌和日本清酒等。钱表示,在这个行业,收藏者抛售藏品的常见原因可以归结为三类,即离婚、过世和债务。但他补充道,"我们大部分的拍品来自那些购买过量的收藏者,他们意识到,自己购买的红酒无论如何都喝不完。"

The Ornellaia’s Vendemmia d’Artista Wine Auction at the Guggenheim Museum

Ivan Cerullo

一旦这些专业人士得知,某款珍藏级葡萄酒可能交付拍卖(例如,来自私人收藏、葡萄酒庄或即将歇业的餐厅),他们将询问潜在买家是否感兴趣。

邦瀚斯拍卖行葡萄酒专家艾尔林·迈格拉(Erin McGrath)说:"我掌握了部分收藏者的情况,以及他们是否拥有大量藏品,因此我可以先和这些人接触。"三大国际拍卖行的发言人均表示,很难估计高端葡萄酒消费者的数量,一方面是因为所有权关系无法确定,另一方面是因为行业缺乏对高端消费者的衡量标准。

竞标人可通过多种方式参与售前活动,但没有什么比现场拍卖会更具悬念。

佳士得拍卖行驻洛杉矶资深葡萄酒专家斯科特•托伦斯(Scott Torrence)说:"现场拍卖会有很多仪式和戏剧化成分。有时候,这种虚张声势的效果在非现场拍卖会难得一见。"

那些无法亲临现场的竞标人可以通过多种途径参加拍卖,包括委托竞投、事先向拍卖行提供报价、电话报价、在线参与现场拍卖或者通过代理竞价等。苏富比和佳士得已于近期发布了智能手机应用程序。

迈格拉说:"得益于技术上的发展,我们可以通过网络平台、电话端、委托人和现场接受报价,因此竞标人的位置不受限制。"

托伦斯说:"优质葡萄酒将吸引大批高端买家,无论他们身在何处。"

学习专业知识至关重要

拍卖为葡萄酒收藏者提供一个网罗世界名酒的绝佳机会,而这些拍品均经过拍卖行专家的审查。尽管专家会检查软木塞渗漏等瓶身问题和所在酒窖的贮存条件,但谁也不能保证瓶内酒水的品质。此外,不同于可退换货的零售商店,一旦锤子落下,这瓶酒就是你的了。

拍卖网站winebid.com首席执行官Jerome Zech说:"毫无疑问,风险是客观存在的。"该网站专门从事一次性藏品的拍卖工作。Zech还委派专家前去勘验拍品的贮存条件。他说:"我们不能用贮存完好来形容。毕竟,6%的葡萄酒因软木塞问题而变质,但我们可以说妥善存放。"

托伦斯补充道,"在涉足拍卖市场之前,最好了解一下葡萄酒的历史、酒庄和产区。"他鼓励买家积极参加拍卖前的各种活动,因为从中可以学习葡萄酒收藏和拍卖酒样的相关知识,并结识专业人士和其他收藏者。

三大拍卖行的专家均建议查阅售前目录,以便掌握任何可能产生的费用,包括佣金(成交价的20%到近23%)、销售税(取决于买家所在的州或国家)和运输费,后者因地点和服务类型而异,但一般在每箱50美元到150美元,而且买家必须查看目的地国适用的法律。与此同时,外国买家还应缴纳保险费、进口费、各项税金和关税等。

除了解附加成本以外,专家建议买家应清楚拍品的投资回报率。迈格拉称,年头短的葡萄酒在五到十年内很难卖上好价钱,因为市场保有量太高。在市场调整和库存逐渐消耗之前,即使是波尔多和勃艮第等优质产区的葡萄酒,也无法实现最优的投资回报率。

她说:"每个年份的葡萄酒是有限的。随着人们的收藏和消耗,库存无疑将逐渐减少,所以有耐心的收藏者将获得丰厚的回报。"

打造独一无二的私人酒窖

Foy就如何打造私人酒窖分享了自己的独到见解。他曾在四年的时间里为坐落于新泽西州汉堡(Hamburg)的水景温泉度假村的Restaurant Latour餐厅酒窖竞拍了约5万5000瓶葡萄酒。度假村已故老板委托Foy"建造全美最大的酒窖",而他真的做到了。

从自己感兴趣的方面入手,让您的品位不断提升

Foy说:"不要一下花光所有预算。在收藏葡萄酒的过程中,您的眼光将发生改变。您也不想花1万5000美元购买一批解百纳葡萄酒,但三年后发现您根本不喜欢吧。"

第一年投资5000美元到7000美元

对一般人而言,这笔钱足够买好几款葡萄酒(如红葡萄酒、白葡萄酒、气泡酒和餐后甜酒等),并对红酒收藏有一个基本的了解。然后您应分析自己的喜好,并查看酒窖里哪些酒没有开瓶。之后再做打算。

在适当的经济形势和季节周期进行买卖

每年12月和次年1月是出售珍藏级葡萄酒的最佳时节,因为此时正值许多行业分发红利,您更有可能卖个好价钱。相反地,您应在夏季和开学季等竞争较少的时间段购买那些葡萄酒珍品。

雇佣技艺娴熟的木匠或技工建造酒窖,包括充足的酒架、隔热保温层和温控装置等

除非您非常精通,否则不要自己建造酒窖,因为您可能在三年后发现房间无法保持适宜的温度,从而毁掉了自己的全部葡萄酒投资。

为珍藏级葡萄酒寻找专业的异地贮存环境

Foy说:"我收藏了大量的罗曼尼•康帝(DRC)、拉菲和其他顶级葡萄酒。如果这些珍品没有被存放在周末度假屋的酒窖中,我想我可能会寝食难安。"

