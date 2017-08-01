位置：美国马萨诸塞州楠塔基特(Nantucket)

标价：1290万美元

这处传统样式的木瓦别墅位于楠塔基特岛的海滨地带，包含五间卧室和近两英亩的土地。房地产代理公司Hunter, Reed Nantucket卖方经纪人Steve DiFrancesco评价周围的环境，"满眼尽是湛蓝的大海和翠绿的草地。"该物业地处岛上的优质地段Dionis，面朝一望无际的海滩，背靠广阔的原生态保护区。

环绕式门廊非常适合休闲放松并欣赏迷人的自然风光。

DiFrancesco说："这处住宅坐拥数百英亩的自然保护区。"他指的是与其一街之隔、由自然基金会Linda Loring Foundation所有的270英亩土地。除此之外，该物业还附带私人海滩、草甸、松树和精修草坪。

精美的室内装潢以白、蓝和黄等柔和色调为主，多扇玻璃大窗营造出通透明亮的感觉。DiFrancesco称，如果买家喜欢屋内的家具和陈设，可以另行购买。

他说："该物业设计精巧、位置优越、干净整洁且维护良好。"

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房屋

这栋双层别墅占地近两英亩，四周被茂密的松树、翠绿的草地和湛蓝的大海所环绕。全屋共有五间卧室和五间浴室，室内面积约为3940平方呎。

设施

该物业拥有配备顶级厨具的美食厨房、三个壁炉、按摩浴缸、专为宠物设计的电子隐形围栏和一条通向附近海滩的蜿蜒小路，可以满足业主一家的季节性或全年生活需求。

周边

这处海滨住宅位于楠塔基特岛的优质地段之一Dionis，距离镇中心仅三英里。DiFrancesco说："您可以骑车去镇上取咖啡和报纸。"

尽管许多人将楠塔基特岛视为夏季度假胜地，但DiFrancesco指出，这里一年四季举办各种精彩活动。从12月份的圣诞游行（届时，小镇将摆满节日彩灯和圣诞树，并且到处响起欢乐颂歌），到4月末的鲜花庆典Daffodil Festival，岛上从不缺乏活动。

经纪人：Steve DiFrancesco, Hunter, Reed Nantucket

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