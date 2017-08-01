在老爷车的超级粉丝看来，1970年代到1980年代生产的日系车是可遇不可求的珍品。

加利福尼亚州卡梅尔谷鹑园度假酒店及高尔夫俱乐部(Quail Lodge and Golf Club)古董车拍卖专家兼赛车部主管Gordon McCall说："1950年代的法拉利也十分抢手。"他曾在佳士得担任十多年的拍卖专员，并在邦瀚斯拍卖行汽车部工作过五年。

McCall非常擅长为那些交付拍卖的车辆宣传造势。2007年，他将史蒂夫·麦奎因的1963款法拉利Lusso停放在佳士得的展厅进行公开展览，并邀请滚石乐队的"米克"·贾格尔到车里小坐片刻。最终，这辆车被人以230万美元买走。

他补充道，"1930年代的帕卡德和1920年代到1930年代的杜森伯格等美国老爷车的需求仍然强劲。"

对于那些梦想着驾驶独一无二、炫酷拉风的老爷车到处驰骋的买家而言，最好的方法是参与竞拍。

McCall说："美国的汽车拍卖行业有两大盛会，分别于每年1月和8月在亚利桑那州斯科茨代尔和加利福尼亚州蒙特利举行。"

他补充道，"1月份的拍卖会预示着全年的市场走势。"

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其他深受汽车拍卖爱好者欢迎的外国拍卖会包括每年2月举行的Artcurial Motorcars Paris和Bonhams Paris，以及每年5月举行的Monaco Auction和Villa Erba Auction，后两者均由RM Sotheby’s拍卖行主办。

今年8月11日在加州举行的蒙特利汽车周(Monterey Car Week)将有1200辆车参展。McCall称，一辆来自汽车拍卖巨头Mecum Auction的热门古董车格外引人注目：即1930款的凯迪拉克452 V-16系列Coupe。

他指出，对于老爷车买家而言，车辆的来源是一个相当主观的事情。他说："有人对贾斯汀·比伯曾经拥有的兰博基尼爱不释手，而另一些人可能觉得反感，这因人而异。"

请记住，如果您对一辆已经在博物馆停放几十年的古董车感兴趣，那么有些事项必须小心谨慎。

他说："由于长期无人使用，这些车辆的状况通常非常糟糕。虽然过去30年车身可能被擦拭得锃亮，而且轮胎的气压充足，但博物馆并不具备维护这些车辆的条件。它们和那些一尘不染的艺术品不一样。"

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具体拍卖流程

目前，汽车拍卖市场被少数几家大型拍卖行垄断，如苏富比和邦瀚斯等。

拍卖可以分为现场拍卖和网上拍卖两种形式。

在线资产拍卖公司Everything But The House联合创始人Brian Graves说："现场拍卖会规定一个起拍价格。以10万美元为例，如果无人参与竞拍，那么拍卖行将下调起拍价。相比之下，网上拍卖通常持续几天的时间，但所有竞标人会集中在最后几分钟给出报价，所以您可以反复认真考虑自己的决定，而且如有必要，您还可以做一些调查。"



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新手入门指南

RM Sotheby’s欧洲分公司驻伦敦拍卖专员Peter Haynes建议道，在注册参与现场或网上拍卖之前，您需要提交一份银行信用证，并务必对拍卖目录进行仔细研究（网上可查询到所有相关信息，也可以打印出来和邮寄到家）。随后，竞标人应深入了解市场行情和自己感兴趣的车型。

Haynes说："我们公司投入很多时间调查车辆的历史和来源，但其他许多拍卖行提供的信息非常有限，而且时常包含错误内容。如果买家想将车辆作为主要投资方式，其必须亲自进行调查，从而准确了解自己购买的物品。"

McCall建议道，无论您对普通的老爷车还是动辄七位数的收藏款古董车感兴趣，有一点是相同的：聘请一位专业人士将有所帮助。

他说："一旦您看中一辆车并下定决心购买，您应立即聘请一位当地专家。"他补充道，买家经常在达成交易前看不到车，因此可以委托这位专家代替自己出席拍卖会。

McCall称，举例来说，如果您看中拍卖目录里一辆洋红色的1971款法拉利Daytona，专业人士知道它是否值得购买，以及这辆车是否曾被撞毁后又重新翻修。

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提前做好调查

照片是判断车辆是否经过维修的重要依据。除此之外，大部分拍卖公司会提供维修和改装的收据以及维修人员的名字，并告知此人是否擅长维修该款车型。斯科茨代尔拍卖行The Barrett-Jackson Auction Company首席执行官Craig Jackson说："您可以大致了解车辆的来源和历史。"

他说："请确保自己清楚‘完全翻修’的含义。例如，一辆车可能在30年前维修过，但此后并没有停放在专用的车库中，所以它看上去肯定没有最近维修的车辆那样光彩照人。"

这里再次提到专家的重要性。您和专家的任务是确保所有数据准确无误，检查车辆是否经过彻底维修以及维修的时间和地点，并仔细核对单据和理赔记录，最后敲定一个您愿意给出的竞标价格。

McCall说："拍卖目录的前后均有免责条款，标明拍卖行无需承担的责任。因此，买家应对这部分内容万分小心。"

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现场拍卖进程过快

有时候，现场拍卖的进程过快，竞标人只有很短的预览时间，所以可能无法查看或试驾车辆。这也是专业人士大有助益的另一个原因。McCall说："人们经常被情感所左右‘这就是我心心念念的古董车’，但得到后便感到失望，因为他们发现有些零件已经坏掉了。"

Jackson就拍卖当天的注意事项给出了自己的意见。他说："在拍卖前的准备阶段，您可以向车主表达自己对他/她的车感兴趣。"如果您无法当面告知车主自己的购买意向，一定要通过其他渠道向车主转达自己的兴趣。如此一来，车主将告诉拍卖行，而您将有机会从拍卖会中脱颖而出。

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只选对的不选贵的

Jackson称，您不仅希望自己的需求能得到满足，而且想要获得心仪之物，无论是用于日常生活的欧洲进口车，还是可供展览的收藏款古董车，亦或是参加公路拉力赛的跑车等。

他说："虽然汽车的用途多种多样，但如果您打算带全家出游，我不建议购买一辆双座跑车。"

与此同时，请做好预算。除了参加一些全球著名拍卖会需要承担的机票费和住宿费以外，即使是看车也可能产生费用支出。Graves说："拍卖行将向买卖双方收取大量的费用，包括卖方佣金和买方提成等。拍卖行按成交价的一定比例从中标人抽成，可能高达25%到30%。"

Jackson说："不要指望竞拍车辆是个稳赚不赔的买卖。我总是告诉客户，认真权衡车辆的使用价值和享乐价值。"

他问道，"如果您花10万美元买了一辆车并开了两年，然后因为市场低迷决定以9万美元将其转手，那么用1万美元交换两年的所有权是否值得？这和您花钱享受美好假期是同样的道理。"

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