位置：美国俄勒冈州特纳(Turner)

标价：388万8000美元

俄勒冈州威拉梅特谷(Willamette Valley)以黑比诺葡萄酒而举世闻名，当地分布着不下500座酿酒厂。这座依山而建的宏大庄园坐落于富饶山谷的中心地带，目前以388万8000美元挂牌出售。

该物业于1992年建成，可以远眺连绵起伏的喀斯喀特山脉(Cascade Mountains)，包括海拔1万呎的白雪皑皑的杰斐逊山(Mount Jefferson)。

房地产代理公司Harnish Properties卖方经纪人Justin Harnish说："这里的自然风光引人入胜，令您仿佛置身于自己的小世界。从其他任何一个位置都难以观赏到如此美景。"

他补充道，"虽然您可能有种与世隔绝的感觉，但距离便利设施仅15到20分钟。"

这座规模宏大的庄园拥有1万6651平方呎的生活空间。其中，仅客厅就占1350平方呎，主层的主屋套房与其不相上下，面积为1280平方呎。

Harnish说："从入口门廊到长车道，无一不彰显非凡的气度。这座庄园面朝西南且占据山顶的位置，因此享有充足的采光，这在俄勒冈州非常重要。"

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他说："现业主是一位农户，他们一家随性、纯朴，这也是该物业留给人的印象。许多类似的大宅华而不实且惹人注目，但这里温馨而舒适。"

他指出，屋内的格局十分合理，可以看出这处豪宅经过精心设计。

特色设计包括气派的车辆门廊、配备吧台的媒体室、实木地板、内置真空吸尘系统和精美的木制装潢等，如许多房间的顶冠饰条。

Harnish称，该物业没有规划葡萄园，但具备生产葡萄酒的潜力。他说："庄园的坡度和朝向适合葡萄种植，虽然我还没有测试土壤，但理论上应该能够栽种葡萄，因为这里可是响当当的‘葡萄酒之乡’。"

他补充道，"我认为买家可能来自俄勒冈州以外的地区，他们追求怡然自得的私密环境，但又不想远离便利的城市设施。"

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房屋

这座庄园占地51英亩，内设五间卧室、六间浴室和四间盥洗室，建筑面积为1万6651平方呎。

设施

配套设施包括五个壁炉、室内和室外游泳池、网球场、锦鲤池、保龄球场、健身中心和六车位的独立式车库。

周边

该物业被农场、马场和广袤的土地所环绕。Harnish说："这里很难被称作一个社区。"从当地驱车前往俄勒冈州首府塞勒姆需要大约20到25分钟。

经纪人：Justin and Kristi Harnish, Harnish Properties

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