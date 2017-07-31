房地产开发公司金辉地产(Radiance Property Holdings Ltd.)首席财务官董功文通过一家有限责任公司在公园大道432号(432 Park Avenue)购得一个单元，成交价接近3300万美元。就在三个月前，他以约5000万美元买下中央公园西路15号(15 Central Park West)的一套顶层公寓。
公共记录显示，公园大道432号86A单元于5月签订销售合同，并于6月15日正式达成交易，成交价为3271万美元。该物业于去年12月首次挂牌上市，当时要价3800万美元，足足比售价高出14%。
买方被标记为一家名为Sandis Holdings LLC的有限责任公司，其与中国房地产投资、开发和管理公司金辉集团(Radiance Group)旗下子公司金辉地产首席财务官董功文存在关联。
根据道格拉斯·艾丽曼地产公司的挂牌信息，这套豪华公寓内设三间卧室、四间浴室、一间盥洗室和一间图书室，拥有挑高天花板和俯瞰中央公园美景的玻璃大窗，室内面积为4028平方呎。
该物业是董在三个月内拿下的第二处超级豪宅。今年5月，他通过另一家有限责任公司Senza Nome LLC以5055万美元买下中央公园西路15号的一套顶层公寓。根据公共记录，董已于3月签订销售合同。
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有趣的是，他在购买这套公寓时也享受了14%的优惠。该物业于去年12月以5800万美元挂牌上市，原业主是巴克莱银行前首席执行官鲍勃·戴蒙德(Bob Diamond)。
据道格拉斯·艾丽曼地产公司，这套5300平方呎的顶层公寓内设四间卧室、五间浴室和一间盥洗室，外加34呎长的入口门廊、图书室和附带用餐区的专业厨房等。住户可以将曼哈顿天际线、中央公园、哈德逊河、林肯中心和乔治华盛顿大桥的风光尽收眼底。
两家有限责任公司的注册地址为2014年董在纽约长岛大颈(Great Neck)购买的一处别墅住宅。与此同时，这两家公司均由同一位律师代理，该律师未能即时回复环域居的确认请求。
在加入金辉集团之前，董功文曾担任花旗环球金融亚洲有限公司(Citigroup Global Markets Asia Limited)的高管。
两处物业的卖方经纪人婉拒置评请求。
地产杂志《The Real Deal》率先披露了这两笔房屋交易。
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