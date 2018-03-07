最新报告显示，继2018年初的缓慢开局之后，多伦多住房市场进一步降温。

根据多伦多地产局(The Toronto Real Estate Board)本周二发布的月报，今年2月多伦多及周边地区的房屋销量同比暴跌34.9%至5175处，平均销售价格较2017年同期回落12.4%至76万7818加元（折合59万5051美元）。

多伦多地产局主席蒂姆·里亚诺斯(Tim Syrianos)表示，如此惊人的跌幅部分是由于去年年2月刷新最高纪录的销量和价格，但最主要的诱因可能是政府在去年和今年初接连推出的降温措施。

里亚诺斯在报告中称，"潜在买家仍在试图克服《公平住房计划》(Fair Housing Plan)带来的心理影响，而且面对联邦金融机构监督办公室(Office of the Superintendent of Financial Institutions)出台的抵押贷款压力测试新规和随之而来的借贷成本增加，一些购房者不得不重新评估他们的置业计划。"

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为了遏制过热的房地产市场，安大略省政府于2017年4月出台了《公平住房计划》，其中包含针对外国买家的15%附加税等一系列措施。

与此同时，加拿大银行监管部门——联邦金融机构监督办公室颁布的最新抵押贷款条例已于2018年1月1日正式生效。该项规定要求银行对未购买贷款保险的借贷人（他们的首付比例通常超过20%）进行"压力测试"，从而确保其有能力承受更高的按揭利率。

公寓和联排别墅的表现优于独户住宅

不同于平均价格和中间价格，房价综合基准指数(Home Price Index Composite Benchmark)将房屋面积、地块面积、地理位置和房间数量等一些被排除在外的因素纳入考虑范围。大多伦多地区的基准指数同比上涨3.2%至247.3，换算成房价相当于75万1700加元（折合58万1898美元）。

报告指出，这一增长主要受公寓和联排别墅市场的推动。2018年2月，公寓的基准价格较去年同期飙升18.82%至47万9200加元（折合37万954美元），联排别墅的基准价格同比上涨7.46%至55万2600加元（折合42万7773美元）。

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根据报告，独立式独户住宅的基准价格与去年同期相比下滑2.06%至91万5300加元（折合70万8543美元），毗连式独户住宅的基准价格则微跌0.75%至70万4900加元（折合54万5670美元）。

目前，公寓和联排别墅日渐走俏，这在安大略省规模最大、价格最高的住房市场——多伦多市尤为明显。今年2月，该地区公寓和联排别墅的基准价格分别同比上涨20.19%和13.08%。相比之下，独立式独户住宅的基准价格较去年同期下跌1.51%。