即使是社交媒体大亨、亿万富翁马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)也不愿过度分享。

总部位于加州门洛帕克(Menlo Park)的社交媒体公司Facebook创始人兼首席执行官、现年32岁的马克·扎克伯格近日透露，他打算将过去几年间买下的帕洛阿尔托(Palo Alto)豪宅周边的四栋房屋拆除，并且重建成稍小一些的房屋，以免邻居们窥探到他的卧室。

根据在城市规划部门登记备案的申请表，扎克伯格分别于2012年和2013年以总价4300万美元购买的房屋将被拆除。这些房屋坐落在帕洛阿尔托高档社区新月公园(Crescent Park)的汉密尔顿大道(Hamilton Avenue)和埃奇伍德路(Edgewood Drive)。拆除后，将在原有地块上重建稍小一些的房屋，如此一来，邻居们就无法窥视到这位亿万富豪的后院。

同时担任旧金山战略沟通咨询和服务公司Sard Verbinnen & Co.和Facebook发言人的Miles Radcliffe-Trenner称，扎克伯格尚未决定重建后的房屋用途。他说：“扎克伯格的最终目的是重建房屋，而不是将它们彻底拆除。没有一位业主是被迫从家中搬离，而且这些房屋不会被改作商业用途。”

Trenner指出，与其他市民申请的住宅项目一样，扎克伯格的计划必须获得城市规划委员会的批准，并且目前没有公布房屋拆除和重建的时间表。毫无疑问，这项施工计划势必引发争议。然而，扎克伯格想要一次完成全部的工程，从而尽可能地减小对邻居的影响。”

在获悉一位开发商计划在周围建造一栋足以窥见他家庭院的大宅、并且以与Facebook创始人为邻为卖点之后，扎克伯格就开始不断买入周边的物业。

房地产门户网站Zillow的数据显示，这位互联网企业家控制的实体于2013年9月以1050万美元买下了位于埃奇伍德路1462号、建于1949年的3600平方呎四卧四浴物业，并且于2013年10月以1400万美元买下了位于汉密尔顿大道1459号、建于1929年的3800平方呎物业，后者曾于1995年5月以120万美元被转售。

位于汉密尔顿大道1451号、始建于1948年的2600平方呎四卧三浴物业于2013年10月以1450万美元被买入。除此之外，扎克伯格本人于2012年12月以480万美元购买了位于汉密尔顿大道1457号、始建于1953年的3200平方呎物业。

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2004年，扎克伯格在哈佛大学的宿舍中发布了Facebook，而现在的身价估值为520亿美元。他于2011年3月以700万美元买下了现在的住宅。这处物业位于埃奇伍德路1456号，始建于1903年，内设五间卧室和五间浴室。他现在与妻子、现年31岁的儿科医生普莉希拉·陈和幼女马克西玛(Maxima)居住在一起。

扎克伯格还在位于旧金山教会区(Mission District)的利伯蒂希尔(Liberty Hill)费尔奥克斯街(Fair Oaks Street)拥有一处物业。这处物业紧邻德罗斯公园(Dolores Park)，价值1000万美元。

据Zillow.com，帕洛阿尔托新月公园社区的物业中值约为410万美元，与去年同期相比上涨13%，并且预计明年将进一步上涨3.2%。

总体而言，帕洛阿尔托的物业中值为250万美元。帕洛阿尔托既是硅谷的中心，也是著名学府斯坦福大学的所在地。去年11月，一位房地产经纪人将巴伦公园(Barron Park)社区的一座车库标价200万美元挂牌出售。

根据提交给城市规划和社区环境部(Planning and Community Environment Department)的档案，扎克伯格家周围的两栋多层房屋和两栋单层房屋将被拆除，并且在原有地块上建造三栋单层房屋和一栋双层房屋。5月16日，物业管理公司代表扎克伯格致新月公园社区邻居的公开信中写道，“按照施工计划，重建房屋的面积与现有房屋相比将有所减少，并且新建住宅和周围花园的风格将确保与整个社区一致”。

本月初，扎克伯格和Facebook因知名博客Gizmodo5月9日的一篇文章而遭到谴责。这篇文章指责社交媒体Facebook有意压制保守派言论出现在“热议新闻”板块。扎克伯格所在社区的邮政编码为94031。数据显示，该地区多数人支持民主党，捐赠给民主党和共和党的政治献金比例为二比一。5月12日，扎克伯格在其Facebook表示，没有证据表明公司涉嫌“干预政治视角”。

本文初刊于MarketWatch。

（以上由寰域居翻译）

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