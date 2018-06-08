时装设计师汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)将其位于广场饭店(Plaza Hotel)的顶层公寓再次挂牌出售，标价5890万美元，比2013年8000万美元的要价便宜26%。

这套复式公寓已经反复上市和撤回，并且经过几轮降价。最近一次是几个月前，该物业的售价被下调至6895万美元，但随后退出市场。

希尔费格的顶层公寓占地广场饭店的第18层和第19层，室内面积约为5600平方呎，附带一个穹顶和一个可以俯瞰中央公园美景的私人阳台。2008年，希尔费格和妻子迪·奥赛乐博(Dee Ocleppo)以2550万美元从开发商手中买下相邻的两个单元，并且将其合并成一套公寓。

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道格拉斯艾丽曼地产公司(Douglas Elliman Real Estate)卖方经纪人奥伦•亚历山大(Oren Alexander)称，该物业原本由柯克兰集团(Corcoran Group)代理，而造成其滞销的原因之一是个性化的装潢。他说："显然，这不是那种千篇一律的公寓。"

当被问到公寓为什么还没卖掉，希尔费格称，他一直在犹豫要不要卖，而且市场已经改变。

希尔费格使用大量的黑漆和古董镜子进行装饰，并且从英格兰进口了再生木质地板和复古风格的石灰岩壁炉。夫妇俩委托《埃勒维兹》(Eloise)儿童丛书的插画家希拉里·奈特(Hilary Knight)为穹顶绘制了一幅以家庭成员和卡通形象"埃勒维兹小姐"为主题的壁画。

希尔费格谈到公寓的设计时说："我们想营造出家的感觉。"他最终选择了与"老建筑的独特魅力"相得益彰的旧世界风格。广场饭店是一栋法国文艺复兴式建筑，始建于1900年代早期。希尔费格补充道，他钟爱现代波普艺术：客厅旁边建有一处对称的凹形空间，里面展示了艺术大师安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的名作《伊丽莎白·泰勒》(Elizabeth Taylor)画像。公寓内还有这位艺术家的其他几件作品。

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亚历山大称，售价不包含家具和艺术品。目前，他与同事Tal Alexander和David Dubin共同代理该物业。

希尔费格表示，他卖房的原因是他和妻子大部分时间待在康狄涅格州格林尼治(Greenwich)的庄园，以及迈阿密和加勒比马斯蒂克岛(Mustique)的住宅中。他说："我们的大本营是在格林尼治。"

本文初刊于《华尔街日报》

（以上由寰域居翻译）