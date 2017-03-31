自从2015年收购了纽约地标华尔道夫酒店(Waldorf-Astoria Hotel)之后，安邦保险集团股份有限公司(Anbang Insurance Group Co.)在达成引人注目的美国房地产收购交易方面就一直举步维艰。

周三，纽约房地产开发商Kushner Cos.宣布，已停止与安邦就斥资75亿美元改造曼哈顿一栋综合用途摩天大楼的计划进行谈判。

就在差不多一年前，这家中国保险集团高调退出了对喜达屋酒店及度假酒店国际集团(Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., HOT, 简称：喜达屋)的竞购战。喜达屋后来被万豪国际集团(Marriott International Inc., MAR)以130亿美元收购。

更多资讯: 安邦拟将华尔道夫酒店大部分客房改造为公寓出售

总部位于北京的安邦以投资海外闻名，该公司在2015年以19.5亿美元买下曼哈顿的华尔道夫酒店而在国际交易界一举成名，当时创下了对美国酒店的最高收购价。

去年，安邦与万豪争夺喜达屋未果，失去了达成高调交易的名声。当时安邦与纽约金融家Chris Flowers合作竞购喜达屋，但后来安邦退出竞购，原因是其所有权以及在中国的政治背景受到质疑，部分华尔街银行因此不愿接纳安邦作为客户，而且该公司在国内也面临更严格的审查。

在撤出喜达屋交易几周前，安邦达成协议，以65亿美元从黑石集团(Blackstone Group L.P., BX)手中收购Strategic Hotels & Resorts。

安邦股东包括39家中国公司，根据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的在线企业注册备案文件，其中一些公司在某一个时间点共享同一个联系地址或法定代表人，并为其他公司所有。安邦董事长兼创始人吴小晖的妻子是前中国国家领导人邓小平的外孙女。

Dealogic的数据显示，在放弃喜达屋交易后，安邦在加拿大和日本进行了一些相对比较低调的不动产交易。

更多资讯: 特朗普童年故居被热炒 投机商数月获利超五成

一年多来，中国监管机构加强了对资本外流的控制，并延长了对中资公司海外并购交易的审查时间。

但中国投资者仍在海外施展拳脚。安邦海外房地产投资负责人Theo Cheng本月早些时候在法国一个行业会议上说，中国可投资的项目不多，房地产也不便宜，有大量资本出于不同的原因需要走出去，实施多元化投资，提高投资回报。

吴小晖曾与美国前国务卿亨利﹒基辛格(Henry Kissinger)和亿万富翁、黑石集团(Blackstone Group)首席执行长苏世民(Stephen Schwarzman)过从甚密。今年早些时候吴小晖在一个晚宴上说，业务伙伴之间建立的个人层面友谊帮助改善了中美关系。

据知情人士透露，此前安邦一直在进行谈判，打算为第五大道666号改造项目提供25亿美元股本中的一半资金。Kushner Cos.的一名发言人表示，公司仍在就该项目与其他潜在投资者进行积极磋商。

更多资讯: 中国人正撤回对美房产投资

就在上周，美国国会议员和道德专家表达了对存在利益冲突可能性的担忧。Kushner Cos.创始人Charles Kushner之子Jared Kushner是美国总统特朗普(Donald Trump)的女婿，并且Jared Kushner在白宫担任重要的顾问职务。

Jared Kushner已经采取措施防范潜在利益冲突。例如，他把在第五大道666号项目的个人持股以及其他几十处房产出售给了一只由其他家庭成员掌管的信托基金。但一些道德专家认为这些举措还不够，一些国会议员也表达了对安邦谈判的担忧。

相关文章：

关注环域居: