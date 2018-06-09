知情人士透露，买下华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)的中国安邦保险集团股份有限公司(Anbang Insurance Group Co.)正在敲定重大改造计划，拟将这座纽约地标式酒店关闭多达三年时间，把多达四分之三的客房改造为私人公寓。

这些知情人士称，安邦保险的改造计划要求在明年春天关闭这座拥有1,413间客房的酒店，撤掉多至1,100个客房，裁减数百个酒店工作岗位。

知情人士表示，在华尔道夫重新开张时，这家酒店将有300-500间升级至豪华标准的客房，其余房间将作为公寓出售。

华尔道夫酒店客房数量锐减将导致大量客房服务、客房管理和其它酒店岗位消失。华尔道夫目前约有1,500名员工。部分知情人士表示，酒店新主人与重新开张后将继续管理该物业的希尔顿酒店集团(Hilton Worldwide Holdings Inc., HLT)已经以至少1亿美元的代价与数百名员工达成离职协议。

部分知情人士称，安邦保险计划在接下来的几周与华尔道夫代表会谈，以敲定其改造酒店的方案。安邦保险一位发言人称，公司将继续探讨各种选项，目前尚无最终计划。

熟悉改造方案的人士表示，改造费用预计将超过10亿美元。安邦保险去年以19.5亿美元收购华尔道夫，创下单个美国酒店出售的最高纪录。

本文初刊于《华尔街日报》。