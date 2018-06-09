已故娱乐大亨迈克尔·金(Michael King)的洛杉矶豪宅标价4200万美元挂牌出售。 迈克尔·金和罗杰两兄弟堪称电视界的传奇人物，因为他们一手将家族企业King World Productions打造成了一个实力强劲的财团。该公司于1999年被哥伦比亚广播公司(CBS)收购，他们因此获得价值25亿美元的CBS股票。 房地产代理公司Berkshire Hathaway HomeServices经纪人David Offer称，这处物业地处太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)，佐治亚风格的白色砖砌别墅内设七间卧室，室内面积约为1万5600平方呎。 相关文章：《傲骨贤妻》男星纽约公寓挂牌出售 据金的遗孀Jena介绍，藤蔓覆盖的主屋铺有红木地板，并且餐厅的墙壁镶嵌有珍珠贝母。屋内还建有一座600平方呎的家庭影院，她说：“那是我们最喜欢去的地方。” 这处封闭式管理的物业位于圣雷莫大道(San Remo Drive)，总占地1.5英亩，可以远眺城市和太平洋的迷人风景。户外建有一座泳池，配有无边际热水浴缸和池畔小屋。除此之外，这处物业拥有多处户外休闲招待区，包括一座配备户外壁炉的带顶凉廊。 公共记录显示，金和家人于2002年以1100万美元购入这处物业。Jena称，他们拆除了原有的房屋，而新建别墅于2005年完工。迈克尔·金于2015年5月去世，享年67岁。Jena表示，出售的原因是先生已经去世，她打算过简朴一点的生活。 同样在太平洋帕利塞德，一栋位于罗纳德·里根故居所在地的新建别墅标价3300万美元待售。 本文初刊于《华尔街日报》 （以上由寰域居翻译） 相关文章：名人房产有价无市 烫手原因全公开