根据胡润研究院发布的《2018全球富豪榜》(2018 Rich List)，全球亿万富豪数量激增，中国遥遥领先于其他国家。

截至2018年1月31日，共有来自68个国家的2694位十亿美金富豪上榜，比上一年多出437位，年增长率达19.4%。

中国不仅拥有全球最多的十亿美金富豪（819位），而且"生产"超级富豪的速度也堪称世界之最，仅在过去一年就新增210位十亿美金富豪。此外，北京凭借131人上榜荣膺"十亿美金富豪之都"。

美国以571位十亿美金富豪紧随其后，但只比上一年增加19人。

从国家层面来看，印度拥有131位十亿美金富豪，与上一年相比增加31人，虽然与前两名相距甚远，但排名比2017年上升一位来到世界第三。其中，孟买以55位十亿美金富豪在城市排行榜上位列第八。

尽管前27位国家的上榜人数几乎都有不同程度的增加，但也有例外。奥地利的十亿美金富豪共计12人，与上一年持平。韩国拥有33位十亿美金富豪，比上一年减少一位。菲律宾的上榜人数从14人降至12人。

虽然北京蝉联"十亿美金富豪之都"的称号，但其他中国城市的表现也十分抢眼。香港和深圳分列第三、四位，上海则与伦敦并列第五。

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纽约成为唯一一个跻身前十的美国城市，共有92位十亿美金富豪上榜。

旧金山、东京和新加坡并列第13位，各有31位十亿美金富豪。洛杉矶以24位十亿美金富豪排名第21位。

就个人来看，美国富豪仍然称霸《胡润全球富豪榜》，前十位中有七人来自美国。

亚马逊创始人兼首席执行官、现年54岁的杰夫·贝佐斯凭借1230亿美元的净资产问鼎世界首富的宝座。他的财富与上一年相比暴涨71%。

伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)主席兼首席执行官、现年87岁的沃伦·巴菲特以1020亿的净资产稳居第二，其财富同比增长31%。

现年62岁的比尔·盖茨去年曾当选全球首富，但今年的排名下滑至第三位。他的个人财富累计达900亿美元，与上一年相比上涨11%。