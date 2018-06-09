加拿大不列颠哥伦比亚省的温哥华市对外国购房者实施了新的住宅房产税，成为最新一个试图限制外国投资者的地方。北京的Tommy Li就是受到影响的人之一。

Li说，他的妻子去年辞职后陪同现年12岁的儿子去温哥华上学。在一家美国技术公司工作的Li留在北京为妻子和儿子提供支持。这家人今年早些时候以40万加元（合30.49万美元）购买了温哥华仍在建设中的一套公寓。

在不列颠哥伦比亚省宣布从8月2日开始对温哥华的外国购房者额外征收房屋价值15%的转让税后，Li需要多付6万加元。

Li表示，鉴于中国国内过热的房地产市场也导致了很多问题，他理解为什么会出台这样的政策。但他说，他们并不是投资者。

这项新税是最近新加坡和澳大利亚等地政府试图限制进入本地房地产市场的外资规模而采取的最新措施，目的是防止本地房价进一步上涨。

但即便这些措施在很多地方相继推出，经济学家和其他人对这些措施是否明智、甚至是否有效持不同看法。

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像温哥华征收房产税这样的本地政策的效力可能会因为一些全球性动向而打折扣，这些动向包括低利率使得房地产抵押贷款成本更低，此外，在中国，人民币贬值以及反腐让一些中国人更加迫切地想把资金转移至国外。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)国际经济新世纪项目(New Century Chair in International Economics)主任普拉萨德(Eswar Prasad)称，即便对房产相关交易征收15%的税，也可能不足以阻止那些认为自己的钱在国内不安全的富裕中国官员或商人在海外购买房产。

此外，这样的税收会带来怎样的影响很难说，因为此举通常属于一系列措施的一部分，这些措施也可能是导致房价发生变化的原因。

房产中介称，一些人找到了变通方法，例如把房产放在亲戚的名下。而且一个地方对外国买家征税，那么这些买家就会到另外一个城市去买房。一些经济学家警告称，温哥华征收房产税的举措可能会导致包括多伦多在内的其他城市出现更多外国人买房的现象，这些城市的房价也已经大幅上涨。

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不列颠哥伦比亚省省长简蕙芝(Christy Clark)此前称，新征收的房产税以及对未入住房产征收空置税是为了保持房价处于人们能够负担得起的水平。大温哥华区房地产局(The Real Estate Board of Greater Vancouver)称，根据他们的计算，截止7月份的一年里，一处典型温哥华房产的基准价格上涨了33%，至93.04万加元。

一些人认为新规能够起到作用。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)经济学家瓜蒂耶里(Sal Guatieri)表示，考虑到房价已经很高、大部分温哥华市场的房价已变得无法负担，无论如何，房价的上涨速度势必会减缓。他表示，新规肯定会带来一些降温的压力。

克拉克表示，即便新规不能吓退外国投资者，政府的税收将增加，而政府打算将这些税收用于提供可负担得起的住房。

另一些人士则称，政府不应该关注购房者是谁，而应该关注购房者是否对当地经济做出贡献。

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温哥华一个名为"为本地纳税人的房屋行动"(Housing Action for Local Taxpayers)组织的成员Justin Fung称，与政府采取的措施相比，他更倾向于一个不同的方法。他支持的提议是，实施一项全面的房地产附加税，而该税可以用房主的地区和全国所得税抵扣。

Fung表示，如果一个人努力工作，在温哥华谋生，而且愿意工作，那么他（她）有权在这个城市拥有一套负担得起的房子。Fung在温哥华长大并在技术领域工作。

本文初刊于《华尔街日报》。

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