虽然自英国公投决定脱欧以来伦敦的商业房地产交易数量减少，但有一类投资者却更加踊跃地在伦敦购置房产，那就是中国买家。

房地产中介仲量联行(Jones Lang Lasalle)称，来自中国内地和香港的投资者在2016年共斥资逾30亿英镑（约合37.5亿美元）购买了伦敦中部的房地产，规模低于英国投资者，但超过了美国或欧洲买家的投资额。

虽然近几个月来人民币兑美元贬值，但自去年6月英国脱欧公投以来人民币兑英镑已累计升值12%，使得中国投资者购买英国资产的成本下降。与此同时，分析人士称，对收益率的追求以及中国国内的经济和政治压力助推了中国买家在伦敦的购房潮。

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进入2017年，中国投资者在伦敦的购房热情依然不减。香港地产大亨张松桥麾下中渝置地控股有限公司(CC Land Holdings Ltd., 1224.HK, 简称：中渝置地)最近以2.92亿英镑从TH Real Estate手中收购了帕丁顿的一栋写字楼。TH Real Estate是投资管理公司Nuveen旗下位于伦敦的房地产投资公司。

香港综合性企业英皇集团(Emperor Group)的一家子公司今年1月表示，其斥资2.6亿英镑收购了伦敦Soho区一栋集办公和商铺两用的建筑。

由于其他海外房地产投资者对伦敦退避三舍，中国内地和香港投资者的涌入就显得格外突出。房地产调研公司Real Capital Analytics的数据显示，2016年伦敦商业地产交易规模为215亿英镑，较2015年下降45%。

在超低利率时期对于收益率的渴求使得伦敦房地产的投资回报率接近纪录低点，导致许多投资者踌躇不前。Real Capital的数据显示，去年年底，伦敦西区的写字楼平均资本化率为4.2%，与2007年末上次繁盛期的水平相当。资本化率是衡量收益率的一个指标。

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然而，香港写字楼的平均资本化率仅为2.6%。

中国内地和香港的投资者依然只占伦敦房地产市场的一小部分。但达成交易的速度引人注目。仲量联行的数据显示，2008年金融危机之前，中国内地和香港投资者的身影在伦敦房地产市场非常罕见。

对于许多经纪公司和分析人士来说，伦敦房地产受到追捧已证明围绕英国脱欧公投影响的担忧被夸大了。

本文初刊于《华尔街日报》

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