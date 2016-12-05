曾经热门的旧金山已经过气，如今财大气粗的中国购房者可能选择名不见经传的瓦拉瓦拉县(Walla Walla County)作为下一个置业目的地 。

根据苏富比国际地产附属机构(Sotheby’s International Realty Affiliates)的一项在线搜索流量分析，美国许多知名度较低的房地产市场正获得中国互联网用户的关注，其中包括距西雅图约4.5小时车程的华盛顿州瓦拉瓦拉县。

按照网站流量，最受中国用户欢迎的美国房地产市场依次是纽约州南汉普顿(Southampton)、休斯顿、纽约市布鲁克林、佛蒙特州怀廷厄姆湖(Lake Whitingham)和佛罗里达州蒙特雷(Monterey)。该公司跟踪了截至今年10月、为期一年的中国IP地址流量。

苏富比互动营销部门全球副总裁约翰·帕瑟里尼(John Passerini)说："我们开始看到，中国买家正在寻找大学城周边的物业，这是一种新现象。"他补充道，该网站的中国用户群体仅次于美国，共计100多万人，相当于总流量的10%。

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小城市获得的关注与日俱增，如华盛顿州隶属瓦拉瓦拉县的大学城College Place，这表明中国买家正远离竞争激烈的豪宅市场，转而寻找替代市场。中国用户最常用的搜索条件包括"临水"、"封闭社区"和"绿色住宅"等。

下图显示sothebysrealty.com网站中国IP用户浏览的十大热门地点。浏览时间段为截至今年10月的12个月。

美国房地产商协会(National Association of Realtors)7月份发布的一份报告显示，中国人已连续四年成为在美置业的最大外国买家群体，销售额高达273亿美元，超过其他所有外国买家的总和，而且是第二大群体加拿大买家的三倍以上。除此之外，中国人购买更多的高价住宅——售价中值为54万2084美元，而美国的现房售价中值仅为22万3058美元。（新闻集团持有《华尔街日报》和美国房地产商协会的门户网站Realtor.com。）

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在加州旧金山湾区丹维尔(Danville)，房地产代理公司Venture Sotheby's经纪人Andrew Greenwell正在出售一座标价478万8000美元、建筑面积为6000平方呎的马术庄园。据苏富比，过去一年，该物业被中国互联网用户浏览1396次，入选最受该群体欢迎的挂牌物业之一。

Greenwell说："他们喜欢新建住宅和优质学区。"他指出，一些中国客户在美置业的原因是他们的孩子可以入读一流的私立学校。

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